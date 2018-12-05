Doların egemenliğini sarsacak yeni hamle

Doların egemenliğini bitirecek yeni bir hamle bu kez Gelişen Sekiz Ülke’den (G-8) geliyor. D-8 ülkeleri Başkan Erdoğan’ın Ekim 2017’de İstanbul’da yaptığı ‘ticareti yerel parayla yapalım’ çağrısı hayata geçiyor. D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, D-8 arasındaki ticarette üye ülkelerin kendi para birimlerinin kullanılmasını öngören ‘kartlı ödeme sistemi’ üzerinde çalışıldığını açıkladı. Shaari D-8 ülkelerinin ticareti kendi para birimleriyle yapmalarının ardından üye ülkelerin gelecekte ortak para kullanmalarının da söz konusu olabileceğini belirtti.

ÇAĞRI ERDOĞAN’DAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ekim 2017’de İstanbul’da gerçekleştirilen dokuzuncu D-8 Zirvesi’nde “Neden D-8 ülkeleri, kendi aralarındaki ticareti kendi para birimleriyle yapmasınlar” açıklamasının ardından harekete geçtiklerini ifade eden Ku Jaafar “Bu kapsamda ilk etapta Türkiye Merkez Bankası yetkilileriyle bir araya geldik ve görüşlerini sorduk. Onlar da bize konuyu her açıdan değerlendiren bir ‘kavram kağıdı’ hazırlayıp sundular. Biz de bunu inceleyip tüm üyelerimizin merkez bankalarına gönderdik. Bu bağlamda onlardan da geri dönüşleri aldık. Şu anda tüm bunları değerlendirme aşamasındayız. Bir ‘D-8 Takas Odası’ kurulması noktasındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen seneden beri bu konu üzerinde çalışıyoruz. Teknik detaylar çok fazla ve bu çok uzun soluklu bir çalışma. Sonraki aşama olarak düşünebileceğimiz D-8 üyeleri arasında ortak para kullanımı için daha zamana ihtiyacımız var” dedi.

GELECEKTE ORTAK PARA

Ku Jaafar, D-8 arasındaki ticarette nasıl bir yol izleneceği konusunda aşama kaydetmek istediklerini vurgulayarak, “Aslında şu anda D-8 arasında kullanılacak ortak para biriminden ziyade, öncelikle kendi para birimlerimizi kullanmanın üzerine çalışıyoruz. Ortak para birimi gelecekte olabilir ama kendi para birimlerimizi bir an önce 8 ülke arasında herhangi bir sıkıntı olmadan kullanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

ABD DOLARI’NA BİR TOKAT DA AB’DEN

Dünya ülkeleri dolara karşı hamle üstüne hamle yaparken bir adım da Euro Bölgesi’nden geliyor. Aylar süren yoğun görüşmeler, çok zorlu ve uzun bir toplantıdan sonra, Avrupa Euro’yu güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladı. Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, İngiltere dışındaki AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarını Brüksel’de bir araya getiren Euro Grubu toplantısı bitiminde yaptığı açıklamada “Başardık. Birkaç ay süren yoğun görüşmeler, çok zorlu ve uzun bir toplantıdan sonra, Euro’yu güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladık” diye konuştu. Centeno, söz konusu planın gelecek hafta Brüksel’de düzenlenecek Euro Zirvesi’nde liderlerce ele alınacağını söyledi. Reform kapsamında, finansman sorunu yaşayan Euro Bölgesi ülkelerine destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (ESM) rolünü güçlendirme konusunda anlaşTıklarını belirten Centeno, ESM’in ekonomik krizlere karşı tedbir enstrümanlarının etkinliğini artıracaklarını ifade etti. Centeno, bakanların, Euro Bölgesi’nde borç sürdürülebilirliğini teşvik etmek için bir süreç üzerinde anlaştıklarını, bu konuda ülkelerin 2022 yılına kadar ortak tutum belirleyeceklerini ifade etti. Fransa ve Almanya’nın AB bütçesinin bir parçası olarak Euro Bölgesi bütçesi kurulmasını önerdiklerini hatırlatan Centeno, liderlerin Euro Zirvesi’nde yetki verme kararı almaları halinde bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.