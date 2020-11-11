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  • Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 7,9984'e geriledi
Güncel

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 7,9984'e geriledi

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 7,9984'e geriledi.

11 Kasım 2020 Çarşamba 14:27 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 14:29
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