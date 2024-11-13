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Bomonti Tüneli'nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

Şişli Bomonti Tüneli içerisinde bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın, şoför ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, geçici olarak kapatılan tünel araç trafiğine açıldı.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 08:04 - Güncelleme:
Bomonti Tüneli'nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
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Yangın, Bomonti Tüneli içerisinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tünele giriş yapan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayarak birden alev aldı. Şoför aracı durdurarak alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle Bomonti Tüneli Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından tünel yeniden trafiğe açıldı

  • Dolmabahçe Tüneli
  • İETT otobüsü
  • yangın

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