Dolmabahçe'de 2 gişe görevlisinin dolandırıcılık yöntemi deşifre oldu

Türkiye'nin önde gelen tarihi yapılarından olan Dolmabahçe Sarayı'nda sahte bilet skandalı patlak verdi. Sarayın bilet satış noktasında gişe görevlisi olarak çalışan Erkan Y. (42) ve Ünzüle G. (50), iddiaya göre Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek için gelen pek çok vatandaş ve turisti kandırmak adına akıl almaz bir yönteme başvurdu.

DOLMABAHÇE'DE SAHTE BİLET TİCARETİ ŞOKU

Sabah'ın haberine göre; İkilinin sarayda bulunan gezi bileti satış gişesinde orijinal olarak basılmış biletlerin sistematik olarak kopyasını ürettikleri ortaya çıktı. İddiaya göre ürettikleri biletleri ziyaretçilere satan gişe görevlileri, bu da yetmezmiş gibi elde ettikleri bilet paralarını zimmetlerine geçirdi. Sahte bilet yöntemini ticarete döken Erkan Y. 18 bin lira kazanırken Ünzüle G. ise 3 bin lira kazanç elde etti.

KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine kurum içi yapılan ilk incelemede sahte bilet tezgahının ortaya çıkmasıyla Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 2 şüpheli gişe görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada ifade veren şüpheli Erkan Y., çalıştığı sistemin sağlıklı olmadığını ve yazıcının zaman zaman arıza yapmasından kaynaklı aksaklıklar yaşandığını söyledi. Kamera kayıtlarının izlettirilmesi üzerine ise şüpheli adam, kopya biletleri ürettiklerini, akşam kasayı kapattıklarında açık çıkması üzerine bu açığı biletleri satarak kapattıklarını ileri sürdü.

PERSONEL AMİRİ SİSTEM HATASI ZANNETMİŞ

Bilet satışlarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını belirten şüpheli Ünzüle G. de savunmasında, kasalarının kayda değer bir açık vermediğini ve Erkan Y. ile aralarında para ilişkisi olmadığını ifade etti.

Dolmabahçe Sarayı'nda gişe gelirlerinin kayıtlarını tutan Ahmet H. ise beyanında, 2011 yılından beri tuttuğu gişe kayıtlarında kendisine intikal eden bir açık oluşmadığını söylerken personelden sorumlu koruma amiri Kaya S. İse bilet kontrol görevindeyken sistemin okumadığı geçersiz biletlerle karşılaştıklarını ve bu durumun sistem hatasından kaynaklandığını düşündüklerini aktardı.



31,5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede, 2 şüphelinin planladığı sahte bilet operasyonunun ilgili kurumu zarara uğrattığını, şüphelilerin kopya bilet üretimiyle bilet basım saati, bilet barkod numarası, kopya bilet adedi ve birim fiyatını değiştirerek haksız kazanç sağladığını vurguladı.

Şüphelilerin "Zimmet" suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

