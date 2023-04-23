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Dolmabahçe'de 21 pare top atışı... TCG Anadolu, Başkan Erdoğan'ı selamlayacak

İstanbul Boğazı'ndan geçecek TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak.

23 Nisan 2023 Pazar 10:05 - Güncelleme:
Dolmabahçe'de 21 pare top atışı... TCG Anadolu, Başkan Erdoğan'ı selamlayacak
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Seyrine başlayan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Dolmabahçe Ofisi'nde çocukları kabul edecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 23 gemi 23 limanı ziyaret edecek.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak.

Erdoğan, İstanbul'daki programının ardından Sakarya'da bir dizi açılış gerçekleştirecek ve halka hitap edecek.

Daha sonra Tank Palet Fabrikasında Altay tankı teslim törenine katılacak.

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