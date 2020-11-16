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Dolmuş yön levhası direğine çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da yön levhası direğine çarpan dolmuşun sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Doğukent Caddesi'nin Gaziosmanpaşa-Kızılay yol ayrımı yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı.

AA16 Kasım 2020 Pazartesi 09:44 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 09:44
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Çankaya Doğukent Caddesi'nden Turan Güneş Bulvarı istikametine giden Muhammed Kesekler (21) yönetimindeki Mamak-Ulus hattında çalışan 06 J 1302 plakalı dolmuş, Oran-Kızılay yol ayrımında alt geçit girişindeki yön levhası direğine çarptı.

Kazada araçta sıkışan Kesekler'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yanında bulunan Yunus Emre Şimşek itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şimşek, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dolmuştan güçlükle çıkarılan Kesekler'in cansız bedeni ise cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Doğukent Caddesi'nin Gaziosmanpaşa-Kızılay yol ayrımı yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı.

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