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Dolmuşta genç kadına küfür edip, dövmeye kalkışan şüpheli yakalandı

Ankara'da bindiği dolmuşta tartıştığı kadına küfürler edip ve dövmeye kalkışan ve sosyal medyada büyük tepki çeken İzzet Atılkan, polis tarafından yakalandı.

  • DHA
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Olay, 30 Ağustos'ta Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan dolmuş içerisinde seyahat eden Nazan B. ile İzzet Atılkan arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası İzzet Atılkan, genç kadına küfürler edip, fiziksel saldırıda bulundu. Nazan B., yaşadığı anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük tepki topladı. Nazan B., bu kişi hakkında daha sonra suç duyurusunda bulundu.
 
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
 
Yaşanan olay sonrası gasp büro amirliği ekipleri İzzet Atılkan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında, İzzet Atılkan'ın bulunabileceği adres ve yerler sık sık kontrol edildi. Yapılan bu çalışma neticesinde İzzet Atılkan, önceki akşam Ufuktepe Osmangazi Caddesi'nde polis tarafından yakalandı. GBT sorgusunda, Atılkan'ın 'hakaret, 'basit yaralama ve yaralama' suçlarından 4 ayrı hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Atılkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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