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Dombrovskis: Türkiye, AB için önemli ortaktır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, 'Türkiye, AB için önemli ortaktır ve AB de Türkiye için büyük ekonomik öneme sahiptir.' diye konuştu.

AA08 Aralık 2020 Salı 11:11 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 11:11
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantımızda mevcut gündem maddeleri üzerinde yapıcı diyaloğumuzun önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Twitter hesabından, Dombrovskis ile gerçekleştirdiklerini toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, görüşmede Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkileri ele aldıklarını aktaran Pekcan, "Toplantımızda mevcut gündem maddeleri üzerinde yapıcı diyaloğumuzun önemini vurguladık." değerlendirmelerinde bulundu.

Dombrovskis de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB-Türkiye ticari ilişkilerini görüşmek üzere yaptığımız ilk toplantı için Bakan Pekcan'a teşekkür ederim. Türkiye, AB için önemli ortaktır ve AB de Türkiye için büyük ekonomik öneme sahiptir. Farklılıklarımızı gidermek için yapıcı bir diyalog içinde çalışmak önemlidir." ifadelerine yer verdi.

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