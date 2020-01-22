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Domuz gribinden ölen şahsa tedbirsiz defin

Ordu’da dün domuz gribi şüphesiyle vefat eden şahsın herhangi bir tedbir alınmadan toprağa verilmesi dikkat çekti.

IHA22.01.2020  14:26 - Güncelleme: 22.01.2020  14:26

Ordu’da bir süredir rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılar çeken ve geçen günlerde tedaviye cevap vermeyerek hayatını kaybeden Yener Demir’in (38) cenazesi toprağa verildi. Kesin vefat sebebi Ankara’ya gönderilen örneklerin tahlili sonucu belli olan Demir’in, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre halk arasında domuz gribi olarak bilinen ‘H1N1’ virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gürgentepe ilçesinde market işleten, evli ve 2 çocuk babası Yener Demir için, öğle namazından önce Gürgentepe Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Burada cenaze namazı kılınan Demir, ardından da Döşek Mahallesi’ndeki kabristanlığa gözyaşları eşliğinde defnedildi. Cenaze törenine, protokol üyeleri ve Demir’in ailesi ile sevenleri katıldı.

CENAZE ÖNLEM ALINMADAN DEFNEDİLDİ

Öte yandan, domuz gribi nedeniyle hayatını kaybeden Yener Demir’in, riskli durumlarda kullanılan özel kıyafetler, maske ve tabut olmadan normal cenaze prosedürleri uygulanarak defnedilmesi ise dikkat çekti. Yener Demir’in mezarının da kireçlenmediği görüldü.

Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı

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