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Sakarya'da bir kişi domuz yerine akrabasını vurdu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde domuz avına giden Cemalettin Çakır akrabası tarafından kazayla vurularak hayatını kaybetti.

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Sakarya’nın Geyve ilçesi,  Doğancıl Kayası mevkiinde,  61 yaşındaki Cemalettin Çakır ve 18 yaşındaki akrabası S.A. domuz avına çıktı.
 
Av başladıktan bir süre sonra çalılıkta hareketlilik gören 18 yaşındaki S.A tüfeğine sarıldı. Yaban domuzunun üzerine geldiğini düşünerek ateş edince kazayla Cemalettin Çakır’ı vurdu. Tüfekten çıkan kurşun vücuduna isabet eden Çakır yere yığıldı.
 
Avcılar arkadaşlarının kanlar içinde yere yığılmasıyla birlikte büyük şok yaşadı. Cemalettin Çakır’ı kaza ile vuran S.A. babasını arayıp durumu bildirdi. Ava giden diğer avcılar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
 
Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Cemalettin Çakır’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
 
Öte yandan, avda kazara akrabasını vurarak öldüren S.A. jandarma ekiplerine teslim olarak olanları anlattı. S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hayatını kaybeden Çakır’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsüne kaldırıldı.
 
İki çocuk babası 61 yaşındaki talihsiz adamın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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