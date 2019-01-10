Donanma Ege ve Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yaptı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler, Ege ve Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yaptı.
- İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı fırkateyn, korvet, hücumbot ve karakol gemileri tarafından Ege ve Doğu Akdeniz’de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında fiili silah atış eğitimleri icra edilmiştir" denildi.
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