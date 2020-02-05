İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9817
  • EURO
    6,5952
  • ALTIN
    299.12
  • BIST100
    122105
Güncel

Dönemin eşkıyasını JASAT yakaladı

Denizli'de yol keserek silahlı yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs 14 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

IHA05.02.2020  14:22 - Güncelleme: 05.02.2020  14:22

Edinilen bilgilere göre, 14 yıl önce Yusuf Sürücüoğlu isim şahıs hakkında varsayılan ‘suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yol kesmek suretiyle suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla gece vakti silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan’ dolayı 2006 yılında 10 yıl hapis cezası verildi. 14 yıldan bu yanan aranan şahıs JASAT timinin sıkı takibi sonrası Acıpayam ilçesinde çalıştığı bir kömür ocağında yakalandı. JASAT timi şahsı yakalamak için Maden Tetkik ve Arama (MTA) görevlisi kılığına girerek şahsa ulaştı. Kömür ocağında yakalanan Sürücüoğlu’nun üzerinde kendi adına düzenlenmiş 2 sahte nüfus cüzdanı buldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sürücüoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.