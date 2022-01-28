Döner bıçağıyla saldırdı, silahla çenesinden vurdu

DHA 28 Ocak 2022 Cuma 12:46 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:46

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İ.Y. ve yanındaki 2 kişiyle Bilal Kocakaplan ve arkadaşı Sedat Özbil, bir akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştu. Kafede bir süre sohbet eden taraflardan İ.Y., Kocakaplan ve Özbil'den uyuşturucu madde istedi. Kendilerinde uyuşturucu madde olmadığını belirten Bilal Kocakaplan, İ.Y.'yi, geçmişte kendilerini polise şikayet etmekle suçladı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Şüpheliler için çalışma başlatıldı

İ.Y. ile yanındaki arkadaşları A.S. ve M.A., Kocakaplan ve Özbil'e sallama tabir edilen döner bıçağıyla saldırıp tabancayla ateş etti. Kurşunlardan biri çenesinin altından giren Bilal Kocakaplan olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Sedat Özbil ise kesici aletle hafif yaralandı. Şüpheliler İ.Y., A.S. ve M.A. olay yerinden otomobille kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocakaplan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga götürüldü. Özbil ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.