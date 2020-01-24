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Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler

Batman’ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşamdan beri dışarıda kalan başıboş eşeğe sahip çıkan vatandaşlar, eşeği giydirerek soğuktan korumaya çalıştı.

IHA24.01.2020  16:51 - Güncelleme: 24.01.2020  16:51

Kış koşullarında eşeğin hayatta kalamayacağını düşünen vatandaşlar, hayvanın donmaması için atkı, çorap ve yağmurluk giydirdi. Eşeği giydiren vatandaşlardan Ömer Barlak, "Biz bugün bir insanlık yaptık, insanlık namına bu hayvana ekmek aldık. Hayvanı giydirdik çorap giydirdik, yağmurluk giydirdi atkı aldık eşeğe yani bu kış ayında soğuk olduğu için vicdanımız bunu bırakmayı elvermedi. Eşeği alıp bir ahıra koyduk yemini verdik bu karlar bitene kadar besleyeceğiz. Yaz geldiği zaman insanlar tekrar bunları alıp işlerini yapar, kışın ise gördüğünüz gibi dışarı salıveriyorlar, sırf biraz arpa ile saman vermesinler diye. Böyle hayvanları yazın kullanıp kışın sahipsiz bırakanların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu eşekleri kışın ortasında bırakanlar zalimdir" dedi.

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