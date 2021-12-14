Dördüncü doz aşısını olan Perihan Savaş'tan aşı çağrısı

DHA 14 Aralık 2021 Salı 10:43 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 10:43

Muğla'nın Ula ve Köyceğiz ilçelerinde çekimi devam eden 'El kızı' isimli dizide 'Cavidan Bozdağ' karakterini canlandıran Perihan Savaş, 4'üncü doz koronavirüs aşısını oldu.

Savaş'ın 2 Sinovac, 2 de Biontech aşısı olduğu belirtildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşısını yaptıran Savaş, "Hepimizin tedbirli olması gerekiyor. Kendi ve çevredeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak için aşılarımızı yaptırmalıyız" dedi.

Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan ise pandemi ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.