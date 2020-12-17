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Dördüncü kattan düşen işçi öldü

Bilecik'te yapımı devam eden inşaatın 4'üncü katından aşağı düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

IHA17 Aralık 2020 Perşembe 16:23 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:23
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Olay, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesinde ki yapımı devam eden bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaattın 4’üncü katında çalışan kalıp ustası olarak çalışan Nurettin Kaya iddiaya göre, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Nurettin Kaya olay yerine çağrılan ambulans ile sağlık ekipleri tarafından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaya burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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