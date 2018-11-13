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Dorse ile rampa arasına sıkışan işçi öldü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tır dorsesi ile yükleme rampası arasına sıkışan işçi öldü. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • İHA
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Olay Çerkezköy’de faaliyet gösteren bir fabrikanın yükleme alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırla yükleme rampasına yanaşan M.T. adlı sürücü yükleme işleminin tamamlanmasının ardından aracı rampadan birkaç metre ayırdı. M.T. daha sonra önünde bulunan bir başka araca geçiş alanı açmak için bir kez daha geri manevra yaptı. Bu sırada tırın dorsesi ile yükleme rampası arasında kalan Maşallah Kırmızıyıldız (52) sıkışarak feci şekilde can verdi.
 
Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
 
Kazanın ardından tır sürücüsü taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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