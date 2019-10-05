''Dört duvar artık bize dar geliyor''

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti başlatan ailelerin eylemi 33’üncü gününde devam ediyor. Ağrı’dan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan Salih Gökçe, oğlu Mehmet’in yaklaşık 4 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

HER ŞEYİ HDP BİLİYOR

Gökçe, “İstanbul’da çalışıyordu. Beni telefonla aradı ‘baba geleceğim’ dedi. Ondan sonra telefonu kesildi. Aramama rağmen ulaşamadım. Oğlum 20 gün sonra asker olacaktı, dağa kaçırdılar. Tüm aramalarıma rağmen ulaşamadım. İstanbul Yenidoğan’dan götürmüşler. O günden sonra kendisine ulaşamadım. Akçakale’ye kadar gittim. Suriye’de savaş vardı, o nedenle geçemedim geri döndüm. Bütün annelere babalara sesleniyorum, gelin korkmayın, bir adam namusu, şerefi ve gururu için yaşıyor. Ben buradan gitmeyeceğim, değil 33 gün bir 33 gün daha buradayım. Dört duvar bana dar geliyor. Ben otelde bile kalamıyorum kendimi dışarı atıyorum. Oğlumu televizyonda gördüm. Fakat o mu değilim bilemiyorum. Ben hiç bir şey istemiyorum oğlumu istiyorum. HDP’li yöneticilere sesleniyorum, çocuklarımızın nerede olduğunu biliyorsunuz. Ölü diri biz çocuğumuzu istiyoruz” dedi.

YOLLARIMIZ KESİLİYOR

4 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, önceki gün kendilerini ziyaret eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörleri Jacob Wienen’e yaşadıkları sorunlarını anlattı. Aydın, ailelerin tehdit edildiğini, yollarının kesildiğini söyledi. Çocuğu için eylem yapanlardan birinin başına Kalaşnikof marka silah doğrultularak HDP önündeki eylemi sonlandırmasının istendiğini belirtti. Wienen’e oğlunu isteğini anlatan Aydın, şunları söyledi: “Çocuklarımızı burada (HDP’de) yatırıyorlar. Ondan sonra kırsala gönderiyorlar. Biz bir aydır buradayız. Bize diyorlar ki; ‘İl başkanlığının önüne giderseniz önce çocuğunuzu öldürürüz, sonra sizi öldürürüz.’ Bizim bir arkadaşımızın başına 3 Kalaşnikof dayadılar. Oraya giderseniz sizi öldürürüz dediler. Bize, güvenlik güçleri sizi korumazsa, hepinizi tararız. Burası Kandil’in şubesidir diyorlar.”

Annelerimizin acılarına ortak olmak için geldik Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren aileleri, Hamidiye Yatılı Kız Kuran Kursu’nda okuyan bir grup kız öğrenci ziyaret etti. Ziyarette kız öğrenciler anneler ile tek tek ilgilenerek ellerini öptü. Kur’an-ı Kerim okuyan öğrenciler, annelerin evlatlarına kavuşması için dua etti. BİZLER ÇOK ÜZÜLÜYORUZ Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Hamidiye Yatılı Kız Kur’an Kursu öğreticisi Semra Çiftçi, “Anneleri ziyaret etmek için buraya geldik. İzliyoruz onları, biz de bir anne olduğumuz için çok üzülüyoruz. Acılarına ortak olmak için öğrencilerimizle birlikte geldik. Her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

Bu mücadele PKK terör örgütünün sonunu getirecek