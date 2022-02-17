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Dört ilde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 15:01 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:01
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Ü.O, E.K. ve A.E.H'nin üçüncü kişiler adına kayıtlı GSM numaralarını kullanarak sosyal medya uygulamasından irtibat kurdukları bazı kişileri dolandırdıklarını belirledi. Harekete geçen polis ekipleri, Tokat merkez olmak üzere İstanbul, Samsun ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan birisi savcılıkça, diğerleri de çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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