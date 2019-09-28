Dört koldan deprem teyakkuzu

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından ‘deprem seferberliği’ başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal’daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’nın detaylarını anlattı ve her türlü tedbirin alındığını açıkladı. Oktay, “Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük; olası bir deprem ya da başka bir durumda, İstanbul ya da İstanbul dışındaki 80 ilimiz için bu geçerlidir, yıllarca yaptığımız çalışma ve hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla birlikte aslında ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu burada bir kez daha görmüş olduk. Bizim bu sistemimiz aslında dünyaya örnek bir sistem. Bunu da başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, Avrupa Birliği de dahil dünyadaki en iyi entegre sistemlerden birisini kurmuş durumdayız. Dolayısıyla bu sistemin müdahale ile ilgili gereği şudur; herhangi bir afet, deprem olduğu anda sıfırıncı dakikaya hazırlıktır. Yani anlamı şu; buradan AFAD’dan düğmeye basıldığı anda bu 28 çalışma grubu anında harekete geçecektir hiçbir talimat beklemeden.”

SANAYİ BÖLGELERİNE YENİ KURTARMA EKİBİ

İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda tatbikatların yapılacağını anlatan Oktay, şöyle devam etti: “İlk deprem olduğu anda neye ihtiyacımız var? Arama-kurtarmaya ihtiyacımız var. Bir senaryo yazıyoruz, bu senaryoda muhtemel hasar nedir, bu hasara göre arama-kurtarmaya nerede ihtiyaç vardır, dolayısıyla bu yerlerin, her bir ilçemizin mahallelerine kadar görevlendirilmiş arama-kurtarma ekiplerimiz vardır. Sadece İstanbul’da değil, 80 ilimizdeki AFAD’a bağlı arama-kurtarma ekipleri bunun içerisindedir. Organize sanayi bölgelerimizin de kendilerine özel, anında ihtiyaç duydukları ve yaptıkları üretimin çeşidine göre de yine kendilerinin de bir arama kurtarma ekibi kurmasını teşvik ediyor olacağız. Ulaşım nasıl sağlanacak, havadan, karadan ve denizden, görevlendirilmiş durumda. Başka ilden gelecekse Türk Hava Yolları başta olmak üzere uçağı hangi havalimanından kalkacak kimler o uçağa binecek, ne zaman gelecek, nasıl gelecek ve bulunduğu yere nasıl gelecek hepsi şu anda gideceği yeri biliyor.”