Dört oğlunu teröre kurban veren Afgan anne: Artık kimse böyle bir acı çekmesin

AA 18 Mart 2021 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 17:29

Ülkede yıllardır süren çatışmalar ve terör saldırıları nedeniyle dört oğlunu teröre kurban veren anne Ziya Gül, yaşadığı zorlu hayatı AA muhabirine anlattı.

Gül, dördü erkek sekiz çocuk sahibi olduğunu ve çocuklarını çok zor şartlar altında büyüttüğünü söyledi. Hayatını çocuklarına adadığını ifade eden Gül, onları büyütmek için yıllarca kuru ekmek yediğini, işçilik ve amelelik yaparak onların geçimini sağladığını kaydetti.

Çocukları büyümeye başlayınca başkent Kabil'deki askeri bir okulda çalışmaya başladığını anlatan Gül, bu okulda çalışmasının vatan sevgisinin gelişmesine vesile olduğunu belirtti.

Beş yıl önce askeri okuldan emekli olduktan sonra çocuklarının da isteği üzerine iki oğlunu askere gönderdiğini dile getiren Gül, askerlik görevini yapmaya başladıktan kısa bir süre sonra asker oğullarından birinin Logar vilayetinde, diğerinin de Gazne vilayetinin Kara Bağ ilçesinde Taliban militanlarıyla çıkan çatışmada şehit olduğunu anlattı.

Diğer iki oğlunun da başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda öldüğünü ifade eden Gül, "Çocuklarımı genç yaşta ölmeleri için değil, yaşamaları, evlenip çoluk çocuk sahibi olmaları için büyüttüm." dedi. Gül, savaşın acısını en çok anne ve eşlerin hissettiğini, kendisinin de çocuklarının yokluğuyla sınandığını vurguladı.

Ülkede yıllardır devam eden iç savaşın binlerce gencin ölümüne neden olduğunu belirten Gül, "Çocuklarım hayatını kaybettikten sonra benim de dünyam karardı. Çocuklarımın olmadığı bir dünyada ne yersem ve ne içersem bana zehir gibi geliyor." diye konuştu.

- HAYATINI ÇOCUKLARINA ADADI

Evlendirdiği dört kızından ikisinin eşlerinin ölmesi ve kızlarının çocuklarıyla kendi başlarına kalmasının da ayrı bir acı kaynağı olduğunu dile getiren Gül, onların acısıyla çektiği acıların katlandığının altını çizdi.

Gül, görme engelli kocasının da sakat kalmasıyla tek başına hayat mücadelesi vermek zorunda kaldığına işaret etti.

Yoksul bir ailede yaşadığı için kimsenin davetine ve düğününe gitmediğini anlatan Gül, çocuklarına doğru düzgün elbise giydiremediğini, kendilerini eksik hissetmesinler diye sürekli evde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Gül sözlerini şöyle sürdürdü:



"Artık kimse böyle bir acı çekmesin. Ben bu acıyı çekiyorum ama başka kimse çekmesin diye dua ediyorum. Kimsenin çocuğu terör yüzünden ölmesin. Ben bir şekilde acılarımı yaşarım ama gelecek nesiller bunları görmesin. Afganistan'a barış gelsin, huzur gelsin, herkes rahatça yaşayabilsin."

Savaşın sonunun olmadığını vurgulayan Gül, akan kanın durması ve bu ülkenin de rahata kavuşması temennisinde bulundu.

- SİVİL ÖLÜMLERİ DURMAK BİLMİYOR

Ülkede çatışmalar yıllardır devam ediyor.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Yardım Misyonunun yayımladığı rapor, ülkede 2019 yılında 3 bin 493 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 bin 989'unun yaralandığını ortaya koydu.

Geçen sene şubat ayında yayımlanan raporda, Afganistan'da son 10 yılda iç savaşta ölen veya yaralanan sivil sayısının 100 bini geçtiği belirtilerek 2019'da Taliban'ın hedefi olan sivil sayısının yüzde 21, Afgan ve ABD güçlerinin saldırılarında ölen ya da yaralanan sivil sayısının da yüzde 18 arttığına dikkat çekildi.

Geçen yılın ilk yarısında yaşanan şiddet olaylarında 1282 sivil yaşamını yitirdi. Şiddet olaylarından en çok zarar görenlerin çocuklar ve kadınlar olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler 2009'dan bu yana Afganistan'daki sivil kayıpları kaydediyor.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyine göre Afganlar arası barış görüşmelerinin 12 Eylül'de başlamasından bu yana şiddet olayları daha da arttı.