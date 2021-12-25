Dörtüncü kattan düşen 12 yaşındaki Azra öldü

DHA 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:37 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:37

Olay, gece Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryus Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Ramazan ve Hatice Erkan çiftinin kızı Azra Nur, iddiaya göre, balkonda dengesini kaybedince zemine düştü. Ailenin ve çevredekilerin Azra Nur'un düştüğünü fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Azra Nur, sağlık görevlilerince ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Azra Nur Erkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.