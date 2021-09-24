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Dost ülke duyurdu: Türkiye ile karşılıklı tanıma kararı aldık

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportlarının karşılıklı tanındığını bildirdi.

AA24 Eylül 2021 Cuma 11:02 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 11:02
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 22 Eylül'den itibaren Kazakistan'ın Türkiye, Macaristan, Kırgızistan, Gürcistan, Tayland, Moldova ve Moğolistan'ın yetkili devlet kurumları ile aşı pasaportlarının karşılıklı tanınmasına ilişkin notalar alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bundan sonra Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptıran ülkemiz ve adı geçen ülkelerin vatandaşları, aşı pasaportları temelinde PCR testi, izolasyon vb. gibi karantina kısıtlamalarına takılmadan devlet sınırlarını geçebilirler." ifadesine yer verildi.

Bunun yanı sıra aralarında Belarus, Vietnam, Mısır ve Umman'ın da bulunduğu ülkelerin Kazakistan'ın aşı pasaportunu tek taraflı onayladıkları ve aşı pasaportu sahibi vatandaşların bu ülkelere seyahat edebileceği aktarılan açıklamada, "Halihazırda Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Arjantin, Ürdün, Fas, Endonezya, Ermenistan ve Filipinler ile karşılıklı Kovid-19 aşı pasaportlarının tanınmasına ilişkin müzakereler sürüyor." denildi.

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