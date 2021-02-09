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Dost ülke ile askeri tatbikat sona erdi

Katar Askeri Polis Teşkilatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle gerçekleştirdiği 4 haftalık askeri tatbikat sona erdi.

AA09 Şubat 2021 Salı 08:10 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 08:10
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Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın, muharebe yeteneklerini artırma, Katar ve Türk orduları arasındaki deneyim alışverişi ve askeri iş birliğini güçlendirme amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tatbikatın kapanış etkinlikleri kapsamında konuşan Katar Askeri Polis Teşkilatı Komutanı Raşid Muhammed el-Haciri, tatbikata katılan tüm unsurların profesyonelliği ve performansından övgüyle bahsetti.

Düzenlenen ortak tatbikatlar, eğitimler ve askeri yetkililerin karşılıklı ziyaretleri nedeniyle Katar ile Türkiye arasındaki askeri ilişkiler 2020 yılında ivme kazandı.

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