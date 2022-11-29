Bakanlık, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Belediyelerle ilgili Bakanlığa intikal eden her türlü ihbar ve şikayetin titizlikle incelendiği, terör faaliyetleriyle ilgili ulaşan tüm iddiaların da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilirse bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir.

MERSİN İLE ATAŞEHİR BELEDİYELERİNİN DOSYALARI SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, müfettişlerimizce düzenlenecek tevdi raporları ile elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına intikali sağlanacaktır. Terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilenlerin isimleri müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarının içerisinde Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmektedir."