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Douglas tamam Placido rafa kalktı

BEŞİKTAŞ, sağ beke yapmayı düşündüğü takviye konusunu sonunda çözdü.

  • Star Spor
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Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Demir Grup Sivasspor’da forma giyen ve Galatasaray’ın da gündeminde olan eski Barcelona’lı Douglas ile her konuda anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Sambacı’nın 8 Temmuz’da Riva’da Beşiktaş’a 2 milyon eurodan 3 yıllık imza atacağı bildirildi. Douglas’ın işini bitiren Kartal, bir diğer sağ bek adayı Placido’nun transferini rafa kaldırdı.

İş adamının cenazesinde ´helallik´ şoku

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