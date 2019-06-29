Douglas tamam Placido rafa kalktı

Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Demir Grup Sivasspor’da forma giyen ve Galatasaray’ın da gündeminde olan eski Barcelona’lı Douglas ile her konuda anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Sambacı’nın 8 Temmuz’da Riva’da Beşiktaş’a 2 milyon eurodan 3 yıllık imza atacağı bildirildi. Douglas’ın işini bitiren Kartal, bir diğer sağ bek adayı Placido’nun transferini rafa kaldırdı.