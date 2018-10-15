Eskişehir'de dövmeli gasp şüphelileri tutuklandı Eskişehir'de 6 çocuğun cep telefonu ile paralarını gasp ettikleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan ve vücudunda televizyon dizisinde oynayan karakterlerde bulunan dövme olan yaşları 14 ile 17 arasındaki 3 şüpheli tutuklandı.