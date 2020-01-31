31.01.2020 11:30 - Güncelleme: 31.01.2020 11:30

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanacak. Doya Doya Moda 31 Ocak birincisi kim? Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarıştılar. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 31 OCAK BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda 31 Ocak birincisi henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda elenen isim belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 24 Ocak'ta elenen isim Selin Küçük oldu. Doya Doya Moda 24 Ocak birincisi Ferdanur Başaran olmuştu.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.