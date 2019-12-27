Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Tüm izleyiciler Doya Doya Moda elenen isim kim? Doya Doya Moda 27 Aralık birincisi belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Doya Doya Moda'da final heyecanına dair tüm detaylar haberimizde..





DOYA DOYA MODA ELENEN İSİM KİM?

Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli olmadı.





DOYA DOYA MODA 27 ARALIK BİRİNCİSİ BELLİ OLDU MU?

Doya Doya Moda 27 Aralık birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.



