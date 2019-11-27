Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'da heyecanlı dakikalar yaşanacak. Tavırları ve açıklamaları dikkat çeken Emel hakkında da araştırmalar yapılıyor. Doya Doya Moda Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu.

DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.