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Doya Doya Moda Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda takipçileri tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade etmeye çalıştığı yarışmada heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Doya Doya Moda Emel tavırları ve konuşmaları ile dikkat çekiyor. Doya Doya Moda Emel hakkında tüm detaylar haberimizde..

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Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'da heyecanlı dakikalar yaşanacak. Tavırları ve açıklamaları dikkat çeken Emel hakkında da araştırmalar yapılıyor. Doya Doya Moda Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu. 
 
DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?
Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.
 

 
DOYA DOYA MODA FORMATI NE?
Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.
 
Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak. 
 
“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.  

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