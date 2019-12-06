Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, 24 Ekim 2019’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amaçlanan seri muhakeme usulü, 1 Ocak 2020’de uygulanmaya başlanacak. Bu kapsamda, hazırlıkların yürütüldüğü adliyelerde yeni bürolar kuruluyor.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan TÜRKAD Başkanı Dr. Mehmet Sarı, yargı alanında yapılan reformlarla insanların adalete daha hızlı erişim sağlayabileceğini belirtti. Sarı, “ Yargıtay ceza mahkemesinde çok birikmiş dosya söz konusu. Düzenlemenin yargı konusunda refahlık ve kolaylık getireceğini açıkça ifade etmek gerekiyor.” dedi.

“YARGI REFORMUYLA İNSANLAR ADALETE HIZLI ERİŞEBİLECEK”

Yargı reformu paketinde önemli düzenlemelerin olduğunu ifade eden Dr. Mehmet Sarı, “Yargı paketi içerisinde tartışmasız en önemli düzenlemelerden birisi, seri yargılama müessesinin getirilmiş olmasıydı. Bunu özellikle İstanbul Adliyesini bazında söylüyorum. Kanun düzenlemesinde sayılan suçlar için doğrudan yapılan muhakemeyle sürecin hızlandırılması ve yargı yükünün ortadan kaldırılması, insanımızın adalete erişimini hızlandıracak bir uygulamadır.” dedi.

“DÜZENLENMELERDE ÖNEMLİ YENİLİKLER VAR”

Kanunun düzenlenişinde kategorik suçlar olduğunu söyleyen Sarı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kategorik suçların niteliğine baktığımızda, elektrik kaçakçılığı, kamu malına zarar verme minvalindeki şikâyetçi ve davacı sıfatındaki suçlar. Düzenlemede sayılan bu suçların seri yargılama usulünün uygulanacağını belirtildi. Buna ilişkin düzenlemede önemli yenilikler var. Tarafların avukat tutması, sürece avukatlı katılması ve sanığın anlaşması müessesi üzerinden üreyen bir sistematik nokta var.”