Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Dr. Musa Akkari tvnet canlı yayınında terör devleti İsrail'in Gazze'deki işgal ve katliam politikasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin'in 76 yıldır zulüm altında olduğunun altını çizen Dr. Musa Akkari, Aksa Tufanı'nın asıl sebebinin Siyonist İsrail hükümetinin Filistin halkını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik soykırım politikaları olduğunu dile getirdi.

'BİRKAÇ AY İÇİNDE NETANYAHU VE BİDEN DİYE BİR LİDER OLMAYACAK'



Akkari, Gazze Kasabı Netanyahu'yu kongreye davet eden ABD Başkanı Biden'ın hamlesine yönelik, "ABD, İsrail'i içine düştüğü durumdan kurtarmak istiyor. İsrail savaşı kaybettiğini açıklamak istemiyor. Amerika, Netanyahu'yu zarar görmeden indirmeye çalışıyor. Bu davet, İsrail'in içinde bulunduğu büyük krizin göstergesi. Bugünden söylüyorum bir kaç ay sonra İsrail hükümetinde Netanyahu ve ABD hükümetinde Biden diye bir lider olmayacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'LA DİYALOĞUNU ANLATTI



Uzun yıllar İsrail hapishanelerinde zulüm gören ve esir takası sonrası özgürlüğüne kavuşan Dr. Akkari cezaevinden çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görünce şaşırdı ve 'Ben karşımda yaşlı ve hastalıklı birilerini bekliyordum' dedi. Kendisine şöyle karşılık verdim: 'Biz hapse genç olarak girdik, genç olarak çıktık. Hapishane bizden bir şey götürmedi.

'TARİH ERDOĞAN'IN ŞEREFLİ DURUŞUNU YAZACAK'



Türkiye'nin dünyaya örnek olan Gazze'ye yönelik desteğini değerlendiren Dr. Musa Akkari, "Bütün dünya Siyonistlerin yürüttüğü algı operasyonu karşısında korku içindeyken, Türkiye'nin çıkıp söyledikleri çok cesurdu. 'Hamas erkekleri çocukları öldürüyor, kadınlara tecavüz ediyor' denilerek algı operasyonu yürütüyorlardı. Batı dünyası bu kara propagandayı ekranlarına taşıyordu. Bu algı nasıl çöktü? Bir kişi çıktı ve dedi ki 'Hamas bir mücahit hareketidir. Tarih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini 'şerefli bir duruş' olarak yazacak" ifadelerini kullandı.