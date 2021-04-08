Draghi'nin çirkin sözlerine sert tepki: Hadsiz ifadelerini kendisine iade ediyoruz

08 Nisan 2021 Perşembe 23:42 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:45

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Başkan Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabulü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Küstahça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Draghi, 'Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışına kesinlikle katılmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışını paylaşmıyorum. Uygunsuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. (Avrupa) Komisyon Başkanı Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılanmadan dolayı çok büyük üzüntü duydum. Bu noktada yapılması gereken değerlendirme, onları kendi adlarıyla çağıralım, bu diktatörlere iş birliği yapmak için ihtiyaç var.' dedi. Draghi'nin bu sözlerine tepkiler gecikmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakanı Draghi'nin sözlerine sert tepki göstererek, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." açıklamasında bulundu

'DİKTATÖR GÖRMEK İSTİYORSANIZ TARİHİNİZE BAKIN'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, Draghi'nin sözleri hakkında "İtalya Başbakanı Draghi'yi Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın" sözlerini kullandı.

'KENDİ TARİHİNİ UNUTANLAR BAŞKALARINI TARİF ETMEYE KALKMASINLAR'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından Draghi'nin sözlerini eleştirerek "İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar" ifadelerini kullandı.

KALIN: BU İFADEYİ KINIYOR VE BEHEMEHAL DÜZELTMESİNİ BEKLİYORUZ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da çirkin sözler hakkında şu ifadeleri kullandı:



AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye'den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz.