'Drift' yapan sürücüye 5 bin lira ceza verildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi çıkışında "drift" yapıldığı ve trafik kurallarının ihlal edildiği yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden trafik ekibi, sürücüsünün kimliği ve plakası belirtilmeyen modifiyeli otomobilin "drift" yaptığını fark ederek otomobili durdurdu.

"Drift" yaptığı için 5 bin 10 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el koyan ekipler, aracı da 2 ay trafikten men etti.

Söz konusu bölgede diğer araçları da denetleyen ekipler, ayrıca "tescil plakası takmamak veya eksik plaka takmak, teknik değişikliği tescil belgesinde işletmemek, sürücü belgesiz araç kullanmak, trafik polisinin uyarılarını dikkate almamak, emniyet kemeri takmamak" suçları kapsamında da toplam 7 aracın sürücüsüne 14 bin 207 lira cezai işlem uygularken, 5 aracı ise trafikten men etti.