İSTANBUL 16°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2022 Çarşamba / 5 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7275
  • EURO
    16,0611
  • ALTIN
    909.303
  • BIST100
    2326.29
Güncel

Drift yapan sürücüye 8 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye 8 bin lira ceza uygulandı.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 02:47 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 02:47
ABONE OL

Alınan bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde, sürücü M.İ, 16 EK 491 plakalı otomobiliyle gece saatlerinde drift yaparak çevreye rahatsızlık vermeye başladı.

Bu sırada bölgedeki bekçiler otomobili durdururken bölgeye gelen trafik ekipleri de yaptıkları incelemede M.İ'nin ehliyetinin bulunmadığını tespit etti.

Eksik belge ve drift yapması nedeniyle M.İ'ye toplam 8 bin lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan 16 EK 491 plakalı otomobilin bir gün önce kazaya karıştığı ve tamir için bırakıldığı işletmeden çıkmasının ardından sürücüsünün drift yaparken yakalandığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.