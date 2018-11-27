'Drift' yapan sürücüye aracının ederi kadar ceza

Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yasal olmayan modifiyeli araçlara yönelik uygulama yaptı.

Bu kapsamda, yüksek sesle müzik dinlenilmesi, abartılı egzoz ve alkol kontrolleri de gerçekleştirildi. Sanayi sitesi civarındaki uygulamada bir sürücü polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Uzun süren kovalamacanın ardından sürücü E.E, Karayolları 13. Şube Şefliği önünde durduruldu.

Sürücüye, "alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmak, drift yapmak" suçlarından, otomobilinin yaklaşık piyasa değeri kadar olan 8 bin 30 lira ceza kesildi, trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.