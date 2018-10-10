Drift yapana 5 bin şerit ihlaline bin TL

Parti’nin trafik kazalarını önlemeye yönelik hazırladığı ve trafik cezalarını artıran kanun teklifi, kurallara uymayan sürücülere ağır cezalar getiriyor. Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Antalya Milletvekili Atay Uslu’nun hazırladığı kanun teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş anlattı. Trafik güvenliğini artıracak bazı düzenlemeler şöyle sıralandı:

Yollarda ‘spin’ ya da ‘drift’ denilen el freni çekmek suretiyle aracı kendi etrafında döndürenler, 5 bin 10 lira idari para cezasına çarptırılacak. 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak ve araçları 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

TELEFONLA KONUŞANA 235 TL

Yasal izinli kişiler dışında ‘çakar’ olarak bilinen ve siren takmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden, sürücülüre bin 2 TL ceza kesilecek. Bir sürücünün, ilk yakalandığı tarihten geriye dönük 1 yıl içinde 3 kez bu şekilde yakalanması durumunda aracı 15 gün süreyle trafikten men edilecek.

Emniyet şeridi ihlali yapanlan, makas atanlar ve abartılı egzoz takanlara da bin 2 TL ceza verilecek.

Hurdaya ayrılmasına rağmen trafiğe çıkan araçlara hem 2 bin 18 TL ceza kesilecek hem de trafikten men edilecek.

Trafiğe muayenesiz çıkmanın, kırmızı ışık ihlali yapmanın ve araç kullanırken cep telefonu kullanmanın cezası ise 235 TL olarak belirlendi.

Geçiş üstünlüğü yayalarda

Kanun teklifinin önemli maddelerinden birinin, yaya ve sürücülerin, yaya geçidinde karşılaştıklarında hangisinin geçiş üstünlüğüne sahip olduğuyla ilgili olduğunu vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Yeni getireceğimiz düzenlemeyle birlikte artık geçiş üstünlüğü tamamen yayalara geçmektedir. Yani bir yaya ayağını yaya geçidine attığı andan itibaren sürücüler durmak zorundadır. Buradaki sorumluluk sürücülere verilmektedir” ifadesini kullandı.