32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0525
  • 6,7738
  • 249.756
  • 87.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi

Konya'da drift yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobille kaldırımdaki araca çarpan sürücü, bu sırada savrulan aracın çarpmasıyla yere düşen adamı ezdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki trafik ışıklarından hareket eden Harun M. idaresindeki 18 KV 279 plakalı otomobil, drift yapmaya çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 BYP 16 plakalı otomobile çarptı. Kaza sırasında aracın bagaj kısmına eşya koyan Selçuk B., otomobilin çarpmasıyla savrulan aracın kendisine çarpmasıyla yere düştü. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil altına aldığı Selçuk B'yi ezdi. Yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazada yaralanan Selçuk B., çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Selçuk B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
 
 
Öte yandan, taraftan kazaya karışan sürücü Harun M.'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira ceza kesilip ehliyetine 2 ay el konulacağı öğrenildi.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı seçildi

Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı seçildi

Türkiye'ye AB desteği: Çaba göstereceğiz

Türkiye'ye AB desteği: Çaba göstereceğiz

Darbeci hainler başlasın diye sabırsızlanmış

Darbeci hainler başlasın diye sabırsızlanmış

İşte Pençe operasyonunun yönetildiği harekat merkezi

İşte Pençe operasyonunun yönetildiği harekat merkezi

Ecrin cinayetinde yeni gelişme: Şüphe üzerine telefonu incelemeye alındı

Ecrin cinayetinde yeni gelişme: Şüphe üzerine telefonu incelemeye alındı

İmamoğlu, HDP'li Demirtaş'a övgüler dizdi!

İmamoğlu, HDP'li Demirtaş'a övgüler dizdi!

Savaş uçakları otobana iniş yaptı

Savaş uçakları otobana iniş yaptı

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte o 45 model

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte o 45 model
 

POPÜLER HABERLER

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Savaş uçakları otobana iniş yaptı!

Savaş uçakları otobana iniş yaptı!

Ecrin cinayetinde yeni gelişme

Ecrin cinayetinde yeni gelişme

Dünya hakkında az bilinen çarpıcı gerçekler

Dünya hakkında az bilinen çarpıcı gerçekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA