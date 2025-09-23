İSTANBUL °C / °C
  Dron kamerası yeniden doğuşu görüntüledi: Kahramanmaraş ayağa kalkıyor
Güncel

Dron kamerası yeniden doğuşu görüntüledi: Kahramanmaraş ayağa kalkıyor

Asrın felaketinin yaraları yeni ve güvenli yapıların yükselmesi ile şehrin çehresinden siliniyor. 6 Şubat'ın merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta son durum dron ile görüntülendi. Pandemi döneminde kaydedilen dron görüntüleri ve şimdi çekilen yeni görüntüler sonrasında şehir merkezindeki değişim dikkat çekti.

IHA23 Eylül 2025 Salı 10:35
Dron kamerası yeniden doğuşu görüntüledi: Kahramanmaraş ayağa kalkıyor
6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 2,5 yıldan fazla süre geçti. Geçen süreyle beraber Kahramanmaraş'ta kentin çehresi değişti. Depremden önceki binaları yansıtan dron görüntüleri ile şehrin bugünkü hali karşılaştırıldığında, meydana gelen büyük değişim gözler önüne serildi.

Pandemi döneminde çekilen dron görüntülerinde Müftülük Meydanı, Trabzon Bulvarı, Kıbrıs Meydanı ve Azerbaycan Bulvarı'nda ayakta duran binalar, depremin ardından yerini boş alanlara ve yeni yapı çalışmalara bıraktı. Kentin simge noktaları arasında yer alan bu alanlarda bugün yükselen projeler, yeniden ayağa kalkma sürecinin en somut örnekleri olarak öne çıktı. Depremden sonra başlatılan inşa faaliyetleriyle birlikte kentin ana güzergahları ve meydanlarında yeni binalar belirginleşmeye başladı. Özellikle Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Bulvarı üzerindeki dönüşüm, kentin yeniden imar sürecindeki hızını gözler önüne seriyor. Şehirde tamamlanan Azerbaycan Mahallesi, Ebrar Sitesi ve Trabzon Bulvarı'ndaki yeni konutlar ve aynı bölgelerde devam eden inşaat faaliyetleri dikkat çekti.

"ŞEHRİN YENİDEN AYAĞA KALKACAĞINA İNANIYORUM"

Vatandaşlardan Mustafa Başkonuş, "Çok güzel çalışmalar var kentimizde. Her yer şantiye alanı. İnsanlar sabırsız ancak zor bir süreçten geçiyoruz. Bakanımız Murat Kurum her hafta buralarda. Çok güzel oluyor. Bu şehrin yeniden ayağa kalkacağına inanıyorum" dedi.

Öğrencilerden Ravza Pabuçcu, "Konutlarımız hızla yükseliyor bence şu anda gayet hızla ilerliyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" derken Aysima Ayar da, "Şehirde yaralar sarılıyor konutlar yükseliyor çalışanlara teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

