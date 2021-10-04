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Drone ile takip edildi! 20 kilo metamfetamin yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla otomobili dron ile takibe alınan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evi ve aracında narkotik köpeği 'Fırtına'nın da kullanıldığı aramada toplam 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

DHA4 Ekim 2021 Pazartesi 10:50 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:50
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, ihbar üzerine İ.A.'nın (34) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Savcılık izniyle İ.A.'nın oturduğu ev tespit edilip takibe alındı. Önceki gün İ.A.'nın dron ile aracını izleyen ekipler, bir süre sonra otomobili durdurup şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği fırtınayla İ.A.'nın aracında ve evinde yapılan aramalarda 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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