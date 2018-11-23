Beyşehir Gölü’nde drone ile kaçak avcı operasyonu

Kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, göl yüzeyinde drone ile takip başlattı. İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığından tekne ile hareket eden ekipler, havadan takip sırasında kaçak avlanma yaptığı belirlenen bir tekneye yaklaşmaya çalıştı. Takip edildiğini anlayan D.A. ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

Teknesiyle Mındıras Adası yakınlarında yakalanan şüphelinin, kullandığı malzemeleri suya attığı tespit edildi. Ekipler, 60 kilogram sazan, 1 adet elektroşok cihazı, akü ve tekneye el koydu.

Öte yandan, boy limiti altında balık avı yaptıkları belirlenen 3 kişi, drone ile yapılan takibin ardından yakalandı. Ekipler tarafından, 25 bin metre ağ ve kaçak avlanan 726 kilogram sudak balığına el konuldu.

Görüntü kayıtlarında, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında 15 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.