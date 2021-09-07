7 Eylül 2021 Salı 12:18 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 12:18

DSİ kura sonuçları için heyecanlşı bekleyiş sürüyor. Dün gerçekleşen Devlet Su İşleri kura çekimi sonrası açıklanacak olan isim listesi, adaylar tarafından merak ediliyor. DSİ kura sonuçları ile aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolara alım yapılacak. Peki DSİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte Devlet Su İşleri (DSİ) kura sonuçları ile ilgili son gelişmeler.

DSİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Devlet Su İşleri tarafından 2005 işçi alımı için kura çekimi gerçekleşti. DSİ işçi alımında işçiler ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. Yapılan kura çekimi sonucunda belirlenen liste, DSİ bölge müdürlüklerinde erişime açılacak.

DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDE YAYINLANACAK?

Devlet Su İşleri kura çekiminde belirlenen adaylar Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.

DEVLET SU İŞLERI KURA SONUÇLARI HAKKINDA DSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde yapıldı. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.