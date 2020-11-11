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DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan etti.

11 Kasım 2020 Çarşamba 17:19 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 17:19
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