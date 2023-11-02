DSÖ: Gazze Şeridi'ndeki ana kanser merkezi şu anda faaliyet göstermiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda faaliyet gösteremediğini belirterek hayat kurtarmak için acil destek çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmet vermeyi durdurmasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Yakıt eksikliği ve civardaki son hava saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ana kanser merkezi Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda hizmet dışı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Hayat kurtarmak için acilen destek çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail saldırıları nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ekim'de Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik saldırı nedeniyle tesisin üçüncü katında ciddi hasar oluştuğu bildirilmişti.

Paylaşımda, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı ve tesisi etkileyen çok sayıda saldırı nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurdu. Burası Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi olabildiği tek devlet hastanesi ve artık onlarca kanser hastasının hayatı ciddi risk altında." ifadeleri yer almıştı.

İsrail'in, hastanelere enerji sağlamak için gerekli olan yakıtın Gazze'ye girişini engellemeye devam ettiği belirtilen paylaşımda, Gazze'ye acilen su, gıda, yakıt, tıbbi malzeme ve yeterli insani yardımın girmesine izin verilmesi çağrısı yapılmıştı.