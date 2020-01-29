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DSÖ: Koronavirüs 15 ülkeye yayıldı ama tüm dünya alarmda olmalı

Dünya Sağlık Örgütü 'Koronavirüs 15 ülkeye yayıldı ama tüm dünya alarmda durumuna geçip harekete geçmeye hazır olmalı' dedi.

29.01.2020  19:23 - Güncelleme: 29.01.2020  19:25

Çankırı'da depreme dayanıksız okul binası boşaltılıyor

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