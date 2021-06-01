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Güncel

DSÖ ödüllendirdi! Başkan Erdoğan'dan AK Partili Tuba Durgut'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ödüle layık görülen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut'u kutladı.

AA01 Haziran 2021 Salı 12:38 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 12:58
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, "tütün salgını "ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla DSÖ tarafından ödüllendirilen Durgut ile telefonda görüşerek, tebriklerini iletti.

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