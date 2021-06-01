AA 01 Haziran 2021 Salı 12:38 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 12:58

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, "tütün salgını "ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla DSÖ tarafından ödüllendirilen Durgut ile telefonda görüşerek, tebriklerini iletti.