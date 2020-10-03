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DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Test kapasitesi üç katına çıktı

DSÖ, Türkiye'nin test kapasitesini ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladı.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 00:49 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 01:04
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DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin test kapasitesini ağustostan itibaren üç katına çıkarması ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladı.

"Yurt ve pansiyonlarda şu an 2 bin 474 kişi izolasyona tabi tutulmakta"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında eylül ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklar tarafından 7 milyon 129 bin 904 denetim gerçekleştirildiğini, 169 bin 109 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapıldığını belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"1 Ekim 2020 itibarıyla 93 bin 725 kişi kapasitesine sahip yurt ve pansiyonları bu amaçla ayırdık ve toplam 2 bin 474 kişi şu an izolasyona tabi tutulmakta. Bunlardan 573'ü izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 1901'i ise geçici nitelikteki ikameti, yani mevsimlik tarım işçisi gibi çalışmaları nedeniyle yer sorunu dikkate alınarak izolasyona tabi tutulan kişilerdir. Şu ana kadar genelge kapsamında 5 bin 23 kişi yurtlarda ve pansiyonlarda bugüne kadar misafir edildi."

Temel ilkelerinin, günlük ve ekonomik hayat olumsuz etkilenmeden, üretim ve tedarik zincirinin aksamasına meydan vermeden bu salgın sürecini atlatabilmek olduğuna işaret eden Çataklı, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek bu sürece katkı sunmalarını istedi.

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