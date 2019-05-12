DSP'dan flaş adaylık açıklaması
DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın, yarıştan çekildiğini açıkladı.
DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın, yarıştan çekildiğini açıkladı.
DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın, yarıştan çekildiğini açıkladı.
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