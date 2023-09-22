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''Dublör'' kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne eş zamanlı operasyon!

Mersin'de 'dublör' kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 23 suç örgütü üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 07:56 - Güncelleme:
''Dublör'' kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne eş zamanlı operasyon!
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Mersin'de arsa, ev ve arazisi bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine "dublör" kullanarak noterde sahte evrakla satış işlemi yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Erken saatlerde dron destekli gerçekleştirilen operasyona 130 polis katıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları sürüyor.

Bu arada, şüphelilerin 12 kişiyi mağdur ettiği, tapuda çalışan memurlardan rüşvet karşılığında mağdurların bilgilerini aldığı belirtildi.

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