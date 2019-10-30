Dublörlü çete kandıramadı

İzmir’de, bir dolandırıcılık şebekesinin, uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra emekli olan, 3 çocuk babası Saki Çınardalı’na (84) ait 10 milyon TL’lik mal varlığını satmak için yaptıkları şaşkınlık yarattı. Şüpheliler, Çınardalı’na tip olarak benzeyen Z.K’yi (72) dublör olarak kullandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nden Z.K’ye, Saki Çınardalı adına kimlik çıkarıldı. Z.K., çıkarılan kimlikle C.Ç’ye vekalet verdi. Bu noktadan sonra dolandırıcılar, Çınardalı’na ait daire, arazi ve araçları satmak için müşteri aramaya başladı.

‘60 SENE ÇALIŞTIM’

C.Ç. kendisini yeğeni olarak tanıttığı Çınardalı’na ait araziyi, 1 milyon 750 bin TL’den satışa çıkardı ve satış ilanını internetten de yayınladı. Araziyi almak için C.Ç. ile irtibata geçen B.A, fiyatın düşüklüğünden şüphelenince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Z.K’nin yasa dışı kimlik çıkardığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelileri bir süre takip edip, delilleri topladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Z.K., C.Ç., H.Z.E. ve B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.Ç. ve H.Z.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 yıl kamyon şoförlüğü, 10 yıl da hayvancılık yapan Çınardalı, “60 sene bu yerleri alalım diye aç ve parasız gezdik. Dublörümü bulmuşlar. Bizim her şeyimiz helal, hiç kimse benim hakkımda paralarını vermediğimi, haklarını vermediğimi söyleyemez. Şükürler olsun, emniyetteki polisler çok yardımcı oldu” dedi.